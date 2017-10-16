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"الإسكان": تأسيس شركة صيانة وحراسة لخدمة "دار مصر"

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مصراوي Masrawy

"الإسكان": تأسيس شركة صيانة وحراسة لخدمة "دار "

12:34 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مشروع دار مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تأسيس شركة للصيانة والحراسة والأمن، تتولى مشروع "دار مصر"، وباقي مشروعات الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان صحفي، الاثنين، أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن التى بدأ التسليم بها بتولي هذه الأعمال، لحين الانتهاء من تأسيس الشركة، وبدء عملها.

وكانت وزارة الإسكان، أعلنت بدء تسليم 4464 وحدة بواقع 186 عمارة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" في 6 مدن جديدة "6 أكتوبر- الشروق- القاهرة الجديدة- العاشر من رمضان- بدر- العبور-".​

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