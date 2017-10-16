لهذا السبب سيدة تعرض منزلها للبيع وسط العاصمة لندن بـ 3 دولار

كتبت- هاجر حاتم:

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن سيدة بريطانية عرضت منزلها للبيع وسط العاصمة البريطانية لندن، بـ 3 دولار فقط، بعد أن سئمت من محاولة بيع المنزل من خلال مكاتب وشركات العقارات، لعدم حصولها على المبلغ الذي تريده.

هذا السعر سيدفع الكثيرين للبحث عن هذا المنزل، ومن ثم ستعرضه السيدة في مزاد علني، وبالتالي سيرتفع سعر المنزل.

المنزل يقع في وسط لندن ويبعد عن نهر التايمز دقيقتين، ويتميز بوجود 3 غرف بالإضافة لمطبخ حديث.

ليست تلك الفكرة الأولى من نوعها، حيث تم عرض منزل في لندن بـ 5 دولار، لينتهي بيعه بنصف مليون دولار، العام الماضي.