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سرقة 13 مروحة و4 ثلاجات من داخل شركة بعابدين .. والأمن: عامل ارتكب الواقعة

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مصراوي Masrawy

سرقة 13 مروحة و4 ثلاجات من داخل شركة بعابدين .. والأمن: عامل ارتكب الواقعة

12:39 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

سرقة 13 مروحة و4 ثلاجات من داخل شركة بعابدين .. والأمن: عامل ارتكب الواقعة

مديرية امن القاهرة

كتب - فتحي سليمان:
تعرضت شركة لسرقة محتوياتها بمنطقة عابدين وسط القاهرة والقى الامن القبض على عامل بالشركة كشفت التحريات انه ارتكب الواقعة.
تلقى المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بلاغاً من "عصام محمود 28 سنة صاحب شركة للأجهزة الكهربائية بأنه حال قيامه بجرد محتويات المحل ملكة اكتشف سرقة 3 شاشة و٤غسالة توشيبا و 13 مروحة توشيبا ولم يتهم أو يشتبه في أحد.
كشفت التحريات ومن خلال فحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة وتفريغ كاميرات المراقبة توصل الامن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الحميد ي ن 18 سنة عامل بالشركة ملك المبلغ.
بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع".
أرشد المتهم عن ضبط كافة المسروقات وتحرر محضر بالواقعة احاله اللواء خالد عبدالعال مدير امن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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