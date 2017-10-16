"العراقي" يقود حملات "أسبوع الانضباط" في الجيزة
"العراقي" يقود حملات "أسبوع الانضباط" في الجيزة
12:37 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
حملات أسبوع الانضباط
كتب - محمد شعبان:
واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، جهودها ضمن مبادرة "أسبوع الانضباط".
وأسفرت الحملة عن رفع 129 كرسي، 7 إعلانات بدون ترخيص، 4 أسطوانات غاز، وحجز 4 دراجات نارية "توك توك"، وتحرير 110 مخالفات نموذج 125، وفحص 71 سائقا ثبت عدم تعاطي أيا منهم للمخدرات أثناء القيادة.
حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
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