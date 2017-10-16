القبض على عاطل زور مستندات رسمية لإنهاء تراخيص السيارات في القطامية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث مرور القاهرة القبض على عاطل تخصص في تزييف المستندات الرسمية لإنهاء تراخيص سيارات من إدارة مرور القطامية، وعثرت أجهزة الأمن بحوزته على أوراق ومستندات مزيفة.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور تفيد قيام "احمد ع ح" 27 سنة عاطل مقيم بالساحل باصطناع وتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالمرور.

كشفت التحريات صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها؛ أسفرت إحداها عن ضبطه اثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور القطامية.

وعثر رجال المباحث بحوزة المتهم على ايصال سحب منسوب صدوره للإدارة العامة لمرور القاهرة ممهور بخات مشعار الجمهورية مدون به اسم "مينا عادل صليب " مزور " و 2 تصريح رخص تسيير السيارتين أرقام( ق ن ج853) ، ع م ج 569 مقيدتين باسم / شركة ترافيل باندا " مزوران " وشهادة براءة ذمة للسيارة رقم ع م ج269 " مزورة "، وخطاب سداد مخالفات للسيارة رقم ق ن ج 583 منسوب صدوره لنيابة مرور السياحة والجمارك " مزور "، وخطاب سداد مخالفات لذات السيارة منسوب صدوره لنيابة مرور القاهرة " مزور "ومبلغ مالي 1980 جنيه.

بمواجهة المتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات؛ أيدها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في إنهاء إجراءات ترخيص السيارات الخاصة بشركة ترافيل باندا بالاشتراك مع " محمد .أ"، ـ مندوب تراخيص بذات الشركة في اصطناع وتزوير المستندات المضبوطة.

وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بفحص الملفات الخاصة بالشركة تبين وجود خطاب سداد للسيارة رقم ع ن ج 532 منسوب صدورها لنيابة مرور السياحة والجمارك " مزور " وشهادة براءة ذمة للسيارة رقم ع ن ج 712 " مزور " وشهادة براءة ذمة للسيارة رقم ق ن ج 167 " مزور ".

تحرر محضر احاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق .