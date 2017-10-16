بيان عاجل ضد محافظ الوادي الجديد لعدم إعلان حد أدنى لسعر كيلو البلح

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تقدم النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ببيان عاجل، للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لامتناع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن إعلان حد أدنى لسعر كيلو البلح، مشيرًا إلى أن هذا الموقف للمحافظ كان سببا في أن جعل من الفلاح سلعة سهلة أمام التجار وأصحاب المصانع الذين تلاعبوا بالفلاحين البسطاء، وفرضوا عليهم أسعارا بخس لا تتناسب مع السوق، في الوقت الذي امتنع فيه المحافظ عن حل الأزمة بإعلان سعر رسمي.

وتعجب عبد القادر، من موقف محافظ الوادي الجديد، الذي تجاهل أن البلح يمثل المحصول الرئيسي والأساسي بالمحافظة وينتظره الفلاحون كل عام ليتمكنوا من تلبية احتياجات أسرهم الملحة، موضحا أن موقف المحافظ كان صادما لهم حيث قدمهم سلعة سهلة يتلاعب بها الكبار وأباطرة الأسواق.

كما اتهم عبد القادر، محافظ الوادي الجديد، بمحاربة الفلاح من خلال فرض رسوم 500 جنيه يتم تحصيلها عن كل طن بلح خام يخرج من المحافظة، موضحًا أن هذا الأمر منع التجار من خارج المحافظة من الإقدام على شراء محصول البلح من الفلاح، وهو ما يجعله فريسة للتجار الذين يفرضون عليه أسعارا غير مناسبة لأحوال السوق، وتزيد من ديونه التي تتراكم عاما بعد الآخر.