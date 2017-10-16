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موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

12:53 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أنها تعمل بشكل طبيعى واجمالى الحركة 21 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة أخرى، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما غادر الميناء أيضًا سفينتا بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 6 وموجود على الأرصفة 4 سفن.

وأكدت على أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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