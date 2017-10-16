موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع
موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع
12:53 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
أرشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أنها تعمل بشكل طبيعى واجمالى الحركة 21 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة أخرى، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما غادر الميناء أيضًا سفينتا بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 6 وموجود على الأرصفة 4 سفن.
وأكدت على أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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