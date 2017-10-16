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تخصيص عمارة سكنية للحالات الأولى بالرعاية بمدينة الخارجة

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مصراوي Masrawy

تخصيص عمارة سكنية للحالات الأولى بالرعاية بمدينة الخارجة

12:51 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

تخصيص عمارة سكنية للحالات الأولى بالرعاية بمدينة الخارجة

محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، على تخصيص مساحة 342 مترًا مربعًا بالمجان لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، لإنشاء عمارة سكنية مكونة من 6 أدوار للحالات الأولى بالرعاية بمنطقة "ميتالكو" بتكلفة 4 ملايين و984 ألف جنيه.

صرح بذلك رئيس مركز الخارجة، المندس مجدي الطماوي، وقال إن المركز وضع خطة طموحة تستهدف توفير مسكن مناسب لها خاصة حالات الأرامل والمطلقات المعيلات وأصحاب المنازل الآيلة للسقوط.

وأضاف الطماوي، أن المحافظ وجه بضرورة زيادة مساحة الوحدات السكنية المستقبلية لكافة الفئات الاجتماعية، وخاصة محدودي الدخل والحالات الأولى بالرعاية بواقع 3 غرف وصالة لتستوعب الأسر كثيفة العدد.

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