مميش: افتتاح 3 كباري جديدة لتيسير المرور من وإلى سيناء ديسمبر المقبل

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، موقع الكوبري العائم الجديد، لمتابعة أعمال التثبيت والتشغيل لمهماته والتي تتم بالتنسيق مع حركة مرور السفن بقناة السويس.

وقال مميش إن الكوبري يعد واحدًا من ثلاثة كباري عائمة من المنتظر تشغيلها على قناة السويس في ديسمبر المقبل، كمرحلة أولى منها كوبري آخر مواجه للكوبري الحالي، يمر أعلى المجرى الجديد لقناة السويس، وكوبري أمام مدينة القنطرة، لتيسير حركة المرور المتجهة من وإلى سيناء.

وأضاف أن المرحلة الثانية سيتم إقامة ثلاثة كباري أخرى منهم 2 بمنطقة سرابيوم، جنوب الإسماعيلية، وكوبري آخر بمنطقة الشط، شمال السويس، ليصل بذلك عدد الكباري المتحركة أعلى قناة السويس إلى 6 مع نهاية عام 2018 بالإضافة لكوبري النصر ببورسعيد، الذي تم تشغيله العام الماضي، وتعمل جميعها بالتوازي مع أنفاق قناة السويس وتهدف لسيولة حركة المرور إلى سيناء لخدمة مشروعات التنمية التي تتم بمناطق شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة.