أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. استشهاد طالب وإصابة 15 آخرين أثناء اقتحام البنك الأهلي بالعريش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. استشهاد طالب وإصابة 15 آخرين أثناء اقتحام البنك الأهلي بالعريش

12:15 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

بالأسماء.. استشهاد طالب وإصابة 15 آخرين أثناء اقتحام البنك الأهلي بالعريش

أرشيفية

شمال سيناء - أشرف سويلم:

استشهد طالب وأصيب 15 آخرين، جراء اشتباكات جرت بين عناصر تكفيرية وقوات الشرطة، أثناء اقتحام الإرهابيين لمقر البنك الأهلي بشارع 23 يوليو وسط مدينة العريش وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد خالد السيد عبد الله 16 عاما، وإصابة كل من: عبدالناصر مصطفى البكري، ومريم ربيع رمضان، وحسن محمد الديب، ومروة عبدالحميد الخليلي، وأمل سعد محمد، وصلاح محمد أحمد، وحمدي طلبة العشماوي، وجمال محمد محمود، ونادية عشماوي الديب، وحنان جمال أحمد، ومحمد عبدالباسط محمود وحسن حمدي سليم، جميعهم أصيبوا بأعيرة نارية جراء الاشتباكات وتم نقلهم لمستشفى العريش العام.

كما استشهد أمين شرطة و3 جنود آخرين برصاص العناصر الإرهابية أثناء اقتحام البنك الأهلي فيما قامت القوات بإخلاء جميع البنايات المجاورة للبنك الأهلي بسبب تفخيخ الإرهابيين للبنك الأهلي بعد فرارهم من البنك، كما استولى الإرهابيون على ملايين الجنيهات من خزينة البنك بعد اقتحامه.

أقرأ أيضاً:

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استشهاد 6 من الشرطة والمدنيين في اشتباكات بوسط العريش

    أخبار

  • بروتوكل تعاون بين "مياه الأقصر" و" الخير" لدعم 3600 منزل

    أخبار

  • تعليم الدقهلية: 3450 تظلمًا من امتحانات الثانوية العامة

    أخبار

  • بالصور.. حملة من "الرقابة الإدارية" على المشروعات المتوسطة والصغيرة

    أخبار

إعلان

fd88dc7118.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال