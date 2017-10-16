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رونالدينيو: أنا من قررت الرحيل عن برشلونة وليس العكس

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رونالدينيو: أنا من قررت الرحيل عن برشلونة وليس العكس رونالدينيو: أنا من قررت الرحيل عن برشلونة وليس العكس

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عقب وصول بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية لبرشلونة في صيف 2008، ويتداول الجميع أنه السبب وراء رحيل النجم البرازيلي رونالدينيو، عن صفوف الفريق الكتالوني، بسبب عدم حاجة المدرب إلى خدماته.

وخرج رونالدينيو ليؤكد عدم صحة هذا الأمر حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية، مشيرًا إلى أنه هو من اتخذ القرار بالرحيل عن «الكامب نو» بعدما حقق كل شيء مع برشلونة وشعر بحاجة إلى خوض تحدي جديد.

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وأضاف رونالدينيو، أنه تجمعه علاقة طيبة للغاية مع جوارديولا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم شعوره بالندم بقرار الرحيل خاصة أنه توج بعدها بألقاب هامة في مسيرته ولعل أبرزها التتويج بكأس الليبرتادوريس مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

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