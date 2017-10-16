بواتينج: فكرت بالرحيل عن بايرن ميونيخ

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أكد المدافع الألماني جيروم بواتينج، على تفكيره في الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ، بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما انضم لصفوف العملاق البافاري في عام 2011 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، وبات منذ ذلك الحين من القوام الأساسي للفريق الذي توج بلقب الدوري الألماني في 5 نسخ متتالية.

وتعرض بواتينج، لإصابة في الفخذ في يورو 2016 ليعاني بعدها من مشاكل عديدة في اللياقة البدنية، أثرت على تواجده في تشكيل بايرن ميونيخ الموسم الماضي حيث لم يخض سوى 13 مباراة في الدوري.

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وفي حواره مع صحيفة "كيكر" الألمانية أكد بواتينج على تفكيره في الرحيل عن بايرن ميونيخ، أثناء حقبة كارلو أنشيلوتي والانتقال إلى فريق آخر، مشيرًا إلى أنه تحدث مع إدارة البايرن في الصيف حول مستقبله مع الفريق.

وعند سؤاله عن السبب وراء غيابه عن العديد من المباريات الهامة تحت قيادة أنشيلوتي، قال بواتينج إن السبب وراء ذلك عدم مشاركته في العديد من المباريات بسبب الإصابة الأمر الذي أثر على ثقة أنشيلوتي به في المواعيد الكبرى.