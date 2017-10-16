عاطلان وراء سرقة المساكن في العجوزة : " نفذنا 16 واقعة"

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في الإيقاع بعاطلين تخصصا في سرقة المساكن بمنطقة العجوزة.

البداية كانت مع تعدد بلاغات سرقة المساكن أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، الذي وجه بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد إيهاب شلي، رئيس مباحث شمال الجيزة.

تحريات العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث القطاع، توصلت إلى أن عاطلين سبق اتهامهما في 21 قضية متنوعة، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن.

وتوصلت جهود المقدم أمثل حرحش، الضابط فرقة مباحث وسط الجيزة، إلى أن المتهمين يتخذان من أسلوب التسلق وسيلة لتنفيذ جرائمهم.

وتمكن الرائد محمد مجدي، معاون مباحث العجوزة، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وأقرا بارتكاب 16 واقعة، وأرشدا عن أماكن تصريف المسروقات تُنجب طفلًا .