حبس عاطل بتهمة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا وتصويرها عارية في المرج

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، رئيس النيابة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب فتاة، تعاني من تأخر ذهني، بمساعدة آخر، وتصويرها عارية لابتزار أهلها وضمان عدم إبلاغ الشرطة.

كما أمرت النيابة ضبط وإحضار المتهم الأول بالواقعة بعد هروبه، وطلبت النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعي، للكشف عليها.

كشفت تحقيقات النيابة، أن "هبة. ح" فتاة في العقد الثاني من عمرها، تعاني من تأخر ذهني، تعرفت على "أحمد. م"، عاطل، عن طريق "فيس بوك"، وتطورت العلاقة بينهما دون أن تعقل ما تفعله، وأرسلت له صورًا شخصية، وفي يوم فوجئت الفتاة باتصال بشخص آخر "نادر. ج"، عاطل، صديق المتهم الأول، ويطلب منها الحضور فورا لمنزل "أحمد. ط" بدعوى تعرضه لحادث ويريد رؤيتها.

وأكملت التحقيقات أن "هبة" غافلت أسرتها وذهبت إلى منزل "أحمد" وفور دخولها فوجئت بـ"أحمد" لم يصبه أي أذى وعند سؤاله عما حدث فوجئت بصديقه "نادر" يخرج من غرفة أخرى وحاول الاعتداء عليها جنسيا وانهالا عليها بالضرب المبرح حتى فقدت الوعي، وقاما العاطلان باغتصابها، كما قاما بتصويرها عارية لكي يبتزا أهلها".

البداية عندما تقدّم أحمد حسين ببلاغ أمام المقدم محمد رضوان رئيس مباحث المرج، يفيد تعرض شقيقته للاختطاف والاغتصاب على يد عاطلين وابتزازهما له بصور خاصة لشقيقته وهي عارية، وخوفًا من افتضاح أمر شقيقته كان يدفع لهما الأموال ليضمن سكوتهما، إلا أنه ضاق ذرعا فتقدم ببلاغ يروي تفاصيل الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة رقم 10625 جنح المرج لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وبإجراء التحريات وبتقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين ويدعى "نادر"، وأمرت النيابة بحبسه، وضبط وإحضار المتهم "أحمد" الهارب.