أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مباراة كرة قدم تودي بحياة طفل سقط على أسياخ حديدية بالحوامدية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مباراة كرة قدم تودي بحياة طفل سقط على أسياخ حديدية بالحوامدية

12:27 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مباراة كرة قدم تودي بحياة طفل سقط على أسياخ حديدية بالحوامدية

مستشفى الحوامدية العام

كتب - محمد شعبان:

لقي نجل رجل أعمال مصرعه، اليوم الإثنين؛ إثر سقوطه من أعلى سور مركز شباب بمركز الحوامدية على أشياخ حديدية بقطعة أرض مُعدة للبناء.

كشفت تحريات العقيد عزيز شامل، مأمور قسم الحوامدية، أن طالبًا يبلغ من العمر 10 سنوات، صعد أعلى سور مركز شباب منى الأمير لمشاهدة مباراة كرة قدم، واختل توازنه وسقط على أسياخ حديدية.

وحسب تحريات العقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث جنوب الجيزة، صيب الطالب بقطع بالقدم اليمنى، وكيس الصفن، وتم نقله إلى مستشفى الحوامدية العام، وتوفيَّ متأثرًا بإصابته.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث برئاسة اللواء إبراهيم الديب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اعترافات طليقة رجل الأعمال المقتول بـ"ماء نار": "كنت عايزه أحسره على

    أخبار

  • الداخلية: ضبط رجل أعمال هارب من تنفيذ 165 سنة حبس

    أخبار

  • مقتل رجل أعمال حرقًا بـ"ماء النار" أمام المارة بحدائق القبة

    أخبار

  • تجديد حبس رجل الأعمال إبراهيم سليمان وآخرين في واقعة "النرجس"

    أخبار

إعلان

93bca1107e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية