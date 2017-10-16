مباراة كرة قدم تودي بحياة طفل سقط على أسياخ حديدية بالحوامدية
مباراة كرة قدم تودي بحياة طفل سقط على أسياخ حديدية بالحوامدية
12:27 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
مستشفى الحوامدية العام
كتب - محمد شعبان:
لقي نجل رجل أعمال مصرعه، اليوم الإثنين؛ إثر سقوطه من أعلى سور مركز شباب بمركز الحوامدية على أشياخ حديدية بقطعة أرض مُعدة للبناء.
كشفت تحريات العقيد عزيز شامل، مأمور قسم الحوامدية، أن طالبًا يبلغ من العمر 10 سنوات، صعد أعلى سور مركز شباب منى الأمير لمشاهدة مباراة كرة قدم، واختل توازنه وسقط على أسياخ حديدية.
وحسب تحريات العقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث جنوب الجيزة، صيب الطالب بقطع بالقدم اليمنى، وكيس الصفن، وتم نقله إلى مستشفى الحوامدية العام، وتوفيَّ متأثرًا بإصابته.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث برئاسة اللواء إبراهيم الديب.
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