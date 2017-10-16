مدير كلية الشرطة يكرم طالباً لشجاعته في ضبط "حرامي" بالإسماعيلية

كتب- علاء عمران :

قام اللواء أحمد العمري مدير كلية الشرطة، اليوم الاثنين، بتكريم الطالب محمد عادل يوسف عبد الحميد "بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة"، تقديراً لشجاعته وحسه الأمني المتميز بعد تمكنه من ضبط أحد العناصر الإجرامية، حال قيامه بسرقة أسياخ حديدية من سور جامعة قناة السويس القديمة بالإسماعيلية، وتسليمه لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقد أعرب مدير كلية الشرطة عن سعادته وفخره وتقديره لشجاعة، وإقدام طلبة كلية الشرطة وتحملهم المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان لمصرنا الغالية حتى قبل تخرجهم.