أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مدير كلية الشرطة يكرم طالباً لشجاعته في ضبط "حرامي" بالإسماعيلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير كلية الشرطة يكرم طالباً لشجاعته في ضبط "حرامي" بالإسماعيلية

12:25 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

اللواء أحمد العمري مدير كلية الشرطة

كتب- علاء عمران :

قام اللواء أحمد العمري مدير كلية الشرطة، اليوم الاثنين، بتكريم الطالب محمد عادل يوسف عبد الحميد "بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة"، تقديراً لشجاعته وحسه الأمني المتميز بعد تمكنه من ضبط أحد العناصر الإجرامية، حال قيامه بسرقة أسياخ حديدية من سور جامعة قناة السويس القديمة بالإسماعيلية، وتسليمه لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقد أعرب مدير كلية الشرطة عن سعادته وفخره وتقديره لشجاعة، وإقدام طلبة كلية الشرطة وتحملهم المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان لمصرنا الغالية حتى قبل تخرجهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مباحث تنفيذ الأحكام تنجح في ضبط 3 هاربين من تنفيذ 68 حكما قضائيا في

    أخبار

  • ضبط المتهمين بسرقة طالب بكلية الشرطة في العبور

    أخبار

  • تكريم طالب بكلية الشرطة لضبطه أحد العناصر الإجرامية وتسليمه للشرطة

    أخبار

  • بالصور.. ضباط القاهرة يصطحبوا أبناء الشهداء لمدارسهم

    أخبار

إعلان

1d66861e43.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية