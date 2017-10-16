القبض على مهندس بحي منشأة ناصر بتهمة التربح التزوير لصالح مقاول

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث المرافق بالقاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث القبض على مهندس بحي منشأة ناصر، بتهمة التزوير والتربح، وإهدار المال العام، والتواطؤ مع مقاول.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرافق تفيد قيام (نزيه ح ن ا)، 56 سنة (مهندس بحي منشأة ناصر حاليا، ومدير مشروعات حي باب الشعرية سابقاً) باستغلال وظيفته والتربح منها بالتواطؤ مع "جون س ع" مقاول بحي باب الشعرية، وارتكابهما مخالفات تمثلت في إصدار مستخلصات للمقاول المشار إليه مخالفا لشروط العقد المبرم بين الحي والمقاول والذي لم يقم الأخير بتنفيذه، ولم ينفذ قرارات الهدم الصادرة للعقارات أرقام ( 9 عطفه التركمان ، 9 عطفة الشاذلية ، 24 حارة القطانين ، 5 حارة البزازرة ) دائرة قسم شرطة باب الشعرية وتسهيل الإجراءات للمقاول المذكور لصرف المستخلصات على الرغم أن المقاول لم يقم بتنفيذ قرار الهدم الكلى وحصوله على منفعة مالية من المقاول.

كما ارتكب المتهمان جرائم عبارة عن تزوير مستخلصات رسمية واهدار المال العام بقيمة 86337.75 جنيه لصالح المقاول بالتواطؤ مع المقاول بعدم تحرير او توقيع غرامات عليه لمخالفته شروط العقد وعدم استكمال قرارات الهدم الكلى الصادرة للعقارات.

اكدت تحريات المباحث صحة تلك معلومات كما أشارت إلى قيام المتهمان بإهدار المال العام على خزينة الدولة وتحصل الأول على منفعة من جراء ذلك ولم تتوصل التحريات لتحديد ماهيتها.

باستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة للتحقيق.