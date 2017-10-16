تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات أمنية في العاصمة
تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات أمنية في العاصمة
12:21 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
مخالفة مرورية
كتب- فتحي سليمان:
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المكبرة لضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.
أسفرت الحملات التي قادها اللواء علاء الدين متولي مدير مرور القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة عن تحرير 3324 نموذج 125 مرور و 2629 مخالفة كلبش، وحجز 11 عدد توك توك، و 6 مخالفة مركبات بدون لوحات و 103 مخالفات سير النقل و 454 سحب رخصة و 326 مخالفات دراجات بخارية.
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