أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القضاء الأمريكي يأمر فريق ترامب بتسليم شكاوى التحرش الجنسي ضده

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القضاء الأمريكي يأمر فريق بتسليم شكاوى التحرش الجنسي ضده

12:30 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

القضاء الأمريكي يأمر فريق ترامب بتسليم شكاوى التحرش الجنسي ضده

دونالد ترامب

(أ ف ب):

تلقى فريق حملة 2016 الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا من القضاء بتسليم كل الوثائق بحوزته حول مختلف الاتهامات بالتحرش الجنسي التي استهدفت المرشح في حينه، بحسب ما كشفت وثيقة قضائية نشرها موقع "باز فيد نيوز" الاحد.

وكان القضاء الأمريكي أصدر الامر في مارس الماضي الى فريق حملة ترامب الانتخابية في إطار شكوى بالتشهير تقدمت بها سامر زيرفوس المشتركة السابقة في برنامج "ذي ابرينتس" التلفزيوني الذي قدمه ترامب على مدى سنوات عندما كان لا يزال رجل أعمال ثريا.

وجاء في الشكوى ان الرئيس الأمريكي اصدر "عدة تصريحات كاذبة وتشهيرية" بحق زيرفوس بعد أن اتهمته بملامستها وبمحاولة تقبيلها بالقوة داخل فندق في لوس انجليس في العام 2007.

ويلزم الامر القضائي فريق حملة ترامب الانتخابي بتسليم مجمل الوثائق التي بحوزته والمرتبطة باي "اتهام" ضد المرشح الجمهوري خلال حملته في العام 2015 بأنه "ارغم" امراة على "اتصال جنسي بدون موافقتها و/أو سلوك جنسي غير لائق".

وتابع الأمر القضائي أن الأمر يشمل الوثائق المتعلقة بزيرفوس وب"اي امراة" وجهت اتهامات الى ترامب.

وجهت زيرفوس ونساء اخريات اتهامات مشابهة الى ترامب بعد بث تسجيل في أكتوبر 2016 يعود إلى العام 2005 تباهى فيه ترامب بإنه قادر على الحصول على أي امرأة يرغب بها عبر "الإمساك بها من أعضائها الحميمة"، وأن النساء "لا يمانعن اذا كنت مشهورا".

وقلل ترامب من أهمية هذه التصريحات معتبرا أنها "احاديث رجال"، واتهم النساء اللواتي تقدمن بشكاوى بالكذب.

وجاء في الشكوى التي تقدمت بها زيرفوس أن ترامب "اصبح مهووسا بشكل كامل ووصف زيرفوس والنساء المتقدمات بشكاوى ضده بالكذب لاسباب لا يكشفن عنها".

واضافت الشكوى التي نشرها "باز فيد" ان "ترامب كاذب ويكره النساء" وأنه "شهر" بزيرفوس.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هاآرتس: إسرائيل تفاجأت بالقرار الأمريكي بالانسحاب من اليونيسكو

    أخبار

  • إيران تتهم ترامب بـ"انتهاك" الاتفاق النووي

    أخبار

  • أسوشيتيد برس: ترامب يُثير الفوضى

    أخبار

  • ظريف: إدارة ترامب تتجاهل حقائق الواقع وتضر بمصداقيتها دوليا

    أخبار

إعلان

fbe7a782bb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300