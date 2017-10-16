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لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"

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مصراوي Masrawy

لافروف: مستعدة للتعاون مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"

12:30 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

موسكو- (أش أ):
أعلن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي ،اليوم الاثنين، أن روسيا على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسى (الناتو)، لكن فقط تعاونا عادلا يكون مبنيا على البحث عن توازن المصالح.
وقال لافروف، خلال مهرجان الشباب والطلاب في سوتشي اليوم، إنه :"على الرغم من المشاعر المعادية لروسيا من جانب بعض النخب في الغرب، نحن منفتحون دائما للتعاون العادل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأضاف لافروف، وفقا لما اوردته وكالة أنباء تاس الروسية، أن مجموعة العشرين، التى تضم الدول الغربية وروسيا والدول النامية، لديها امكانات جادة ملائمة لعمليات اقامة نظام عالمى متعدد المراكز.

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مصراوي Masrawy

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