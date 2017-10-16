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ضبط 3 منشآت تجارية غير مرخصة في القليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 منشآت تجارية غير مرخصة في القليوبية

12:31 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

ضبط 3 منشآت تجارية غير مرخصة في القليوبية

ضبط 3 منشآت تجارية غير مرخصة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث بالقليوبية، حملة مكبرة على بعض قرى مركز ومدينة بنها، لضبط عدد من المصانع، ومراكز تعبئة المواد الغذائية غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 3 منشآت تجارية غير مرخصة، وتم تحرير محضر لأصحابها وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت حملة مكبرة قامت بها مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية، عن ضبط "محمد. ف" 32 عامًا، صاحب مصنع لتصنيع البلاستيك ببنها، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، ووجد بالمصنع طن بلاستيك خام وماكينة للتصنيع.

كما تم ضبط "عبدالحميد. ع" 67 عامًا، صاحب مركز لتعبئة السكر، لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة، وقيامه بتعبئة أكياس السكر ناقص الوزن، وعلى خلاف الحقيقة بمقدار 35 جرامًا عجز للكيلو، وإعادة طرحه وبيعها بالأسواق لجمهور المستهلكين على أنه كامل الوزن مدخلًا عليهم الغش والتدليس، وتم ضبط 100 كجم سكر ناقص الوزن.

وضبط "محمود. ك" 27 عامًا، صاحب شركة لأنظمة ومعالجة المياه، وذلك لإدارتة الشركة بدون ترخيص وسجل صناعي، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، وحيازته مبردات مياة وفلاتر مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، وضبط بحيازته كميات كبيرة من الفلاتر مجهولة المصدر، وتم النحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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