بالصور.. السفير الفرنسي يزور المعالم السياحية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

زار ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له؛ اليوم الإثنين، المعالم السياحية بأسيوط على هامش زيارته للمحافظة والتي تفقد خلالها مشروع قناطر أسيوط الجديدة والتقى بالمهندس ياسر الدسوقي محافظ الإقليم.

رافق السفير خلال الجولة عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، والعاملين بالهيئة وإدارة السياحة بديوان عام المحافظة.

وقال محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقي، إن المحافظة تتميز بالأماكن الأثرية والسياحية التي تمثل حضارات مختلفة وعلى رأسها دير السيدة العذراء بالجبل الغربي بالمحافظة، والذي يعد نقطة رئيسية ضمن خط سير رحلة العائلة المقدسة بمصر، لافتًا إلى حرص الوفود السياحية على زيارة تلك الأماكن، مؤكدًا دعمه الكامل لتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة والترويج لأهم المناطق الأثرية التي تذخر بها المحافظة.

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، أن الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي نظمت زيارة للسفير والوفد المرافق له بدير السيدة العذراء بدرنكة بجبل أسيوط الغربي وتعريفهم بالمعالم الأثرية التي تتمتع بها المحافظة، مشيرًا إلى اهتمام محافظ أسيوط بقطاع السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، منوهًا عن امتلاك المحافظة لمعالم أثرية تمثل مختلف الحضارات.

وقال عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، إنه تم توزيع شنط بها كتيبات و"CD" يتضمن صور ومقاطع فيديو ومعلومات باللغة الفرنسية به شرح كامل لجميع آثار المحافظة بعد أن تفقدوا وزاروا الكنائس العريقة والمغارة الأثرية، لافتًا إلى أن السفير أبدى سعادته بتلك الزيارة وحسن الاستقبال الذي لاقاه من الجميع بمحافظة أسيوط، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية الفرنسية.