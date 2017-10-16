إحالة عاملين في 3 مراكز شباب للتحقيق ببني سويف
إحالة عاملين في 3 مراكز شباب للتحقيق ببني سويف
12:22 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
محافظة بني سويف
بني سويف ــ أحمد كامل:
أحال أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، جميع العاملين بـ3 مراكز شباب في 3 قرى تابعين لدائرة المركز للتحقيق بالشؤون القانونية، لعدم تواجدهم جميعًا في أوقات العمل الرسمية، أثناء زيارة مفاجئة للجنة القانونية من الوحدة.
وفؤجئ رئيس مدينة ببا يرافقه التفتيش المالي والإداري، لمتابعة سير العمل، بإغلاق 3 مراكز شباب في 3 قرى أثناء أوقات العمل الرسمية، وغياب العاملين فيها، فتمت إحالتهم جميعًا للتحقيق بالشئون القانونية.
وحررت اللجنة مذكرة بالواقعة، وبعرضها على رئيس الوحدة المحلية، أمر بإخطار وكيل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق معهما.
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