الأرصاد: أمطار في الشمال.. والعظمى في القاهرة 29

كتبت– مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس "معتدل" على كافة الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، تكون متكاثرة شرقًا، يصاحبها سقوط الأمطار هناك في بداية الفترة، والرياح معتدلة، تنشط على البحر الأحمروخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فالرياح شمالية غربية ويصل ارتفاع الموج من متر الي متر ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر فالرياح شمالية غربية وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر الى 3 أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

الإسكندرية 20 27

مطروح 21 27

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

بلطيم 21 28

الإسماعيلية 18 29

السويس 18 29

العريش 16 29

نخل 10 27

طابا 16 27

الطور 20 28

مرسى علم 22 29

الغردقة 21 30

شرم الشيخ 22 30

رفح 15 28

كاترين 10 21

سيوة 16 27

المنيا 16 29

الفيوم 18 29

رأس سدر 19 29

أبوسمبل 19 31

وسط الدلتا 19 29

أسيوط 15 29

سوهاج 17 30

الأقصر 17 31

أسوان 18 32

شلاتين 22 30

حلايب 24 28

الوادى الجديد 27 41

قنا 17 31 ​