خاص| بالمستندات.. شريف عامر وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي ملوك ضرائب الإعلام
خاص| بالمستندات.. شريف عامر وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي ملوك ضرائب الإعلام
12:16 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
شريف عامر وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي
كتب- محمد عمارة:
احتل 3 إعلاميين المراتب الأولى في قائمة أكبر 10 ملفات تسديدًا للضرائب في 2016، وجاء الإعلامي شريف عامر في المركز الأول بـ 2 مليون جنيه، عن جملة أجوره التي سجلت 10 ملايين جنيه.
وكانت المفاجأة، أن الإعلامي إبراهيم عيسى، جاء في المركز الثاني، بإجمالي 1.8 مليون جنيه، عن أجور بلغت 8.9 مليون، ثم الإعلامية لميس الحديدي بمبلغ 1.4 مليون جنيه، عن أجور قيمتها 10.6 مليون جنيه.
وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أعلن أمس، ارتفاع حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 88.6 مليار جنيه، مقابل 57 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وأوضح "المنير" أن ضريبة الدخل خلال الربع الأول من العام المالي سجلت 21.76 مليار جنيه، بزيادة 36% على الفترة المقابلة خلال العام المالي الماضي، التي سجلت 16 مليار جنيه.
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