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ناشطون سوريون ينفون سيطرة قوات الأسد على الخالدية بشكل كامل

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ناشطون سوريون ينفون سيطرة قوات الأسد على الخالدية بشكل كامل ناشطون سوريون ينفون سيطرة قوات الأسد على الخالدية بشكل كامل

نفى ناشطون سوريون ما قاله التلفزيون السورى من أن قوات النظام سيطرت على حى الخالدية بـحمص بالكامل، وقد سجلت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 71 شخصا ليوم السبت الذى شهد قصفا متواصلا لعدة مناطق فى دمشق وحلب وإدلب وبلدات ومدن سورية أخرى.

وقال ناشطون إن قوات النظام لم تسيطر بالكامل على حى الخالدية بحمص المحاصرة التى تتعرض لحملة عسكرية منذ فترة طويلة.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن القوات النظامية السورية سيطرت على مسجد خالد بن الوليد فى حى الخالدية بحمص، مع مواصلتها التقدم فى هذا المعقل لمقاتلى المعارضة.

وذكر مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن "القوات النظامية مدعمة بعناصر من حزب الله اللبنانى تقدمت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأصبحت تسيطر الآن على نحو60% من حى الخالدية".

غير أن التلفزيون السورى الرسمى نقل عن مصدر عسكرى قوله إن "قواتنا المسلحة الباسلة تحكم سيطرتها بالكامل على منطقة جامع خالد بن الوليد فى مدينة حمص".

وفى حمص أيضا قصف الجيش الحر مواقع عدة للنظام، من بينها الكلية الحربية وأحرق أجزاء منها، وقال ناشطون إن قصف الكلية الحربية التى تقع فى أطراف مدينة حمص كان ردا على قصف قوات النظام للأحياء السكنية فى حمص وبلدات فى الريف.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية، إن اشتباكات عنيفة تدور على عدة جبهات داخل حى الخالدية خاصة محور جبهة مسجد خالد بن الوليد الذى أصبح حدا فاصلا بين الحر والنظامى، من جهتها وثقت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 71 شخصا معظمهم فى حلب ودمشق وريفها وإدلب.

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مصر 365