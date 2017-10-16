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بالأسماء.. استشهاد طالب وإصابة 15 آخرين أثناء اقتحام البنك الأهلي بالعريش

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. استشهاد طالب وإصابة 15 آخرين أثناء اقتحام البنك الأهلي بالعريش

12:15 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

بالأسماء.. استشهاد طالب وإصابة 15 آخرين أثناء اقتحام البنك الأهلي بالعريش

أرشيفية

شمال سيناء - أشرف سويلم:

استشهد طالب وأصيب 15 آخرين، جراء اشتباكات جرت بين عناصر تكفيرية وقوات الشرطة، أثناء اقتحام الإرهابيين لمقر البنك الأهلي بشارع 23 يوليو وسط مدينة العريش وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد خالد السيد عبد الله 16 عاما، وإصابة كل من: عبدالناصر مصطفى البكري، ومريم ربيع رمضان، وحسن محمد الديب، ومروة عبدالحميد الخليلي، وأمل سعد محمد، وصلاح محمد أحمد، وحمدي طلبة العشماوي، وجمال محمد محمود، ونادية عشماوي الديب، وحنان جمال أحمد، ومحمد عبدالباسط محمود وحسن حمدي سليم، جميعهم أصيبوا بأعيرة نارية جراء الاشتباكات وتم نقلهم لمستشفى العريش العام.

كما استشهد أمين شرطة و3 جنود آخرين برصاص العناصر الإرهابية أثناء اقتحام البنك الأهلي فيما قامت القوات بإخلاء جميع البنايات المجاورة للبنك الأهلي بسبب تفخيخ الإرهابيين للبنك الأهلي بعد فرارهم من البنك، كما استولى الإرهابيون على ملايين الجنيهات من خزينة البنك بعد اقتحامه.

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