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إحالة 8 مسئولين بمديرية الشباب في الشرقية للمحاكمة

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مصراوي Masrawy

إحالة 8 مسئولين بمديرية الشباب في الشرقية للمحاكمة

12:11 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

إحالة 8 مسئولين بمديرية الشباب في الشرقية للمحاكمة

النيابة الإدارية

كتب- عمرو علي:

قررت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريدة قطب، اليوم الاثنين، إحالة 8 مسئولين بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة الشرقية، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت تواطؤهم مع مقاول أعمال ترميم وإصلاح الصالة المغطاة بالشرقية، مما ترتب عليه تنفيذ العملية بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات.

وشملت قائمة المتهمين كلًا من إبراهيم الدسوقي عطية، وكيل الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية وشيماء محمد عوض ورحاب محمد السيد وورولا أبو زيد السيد، المهندسين بالإدارة الهندسية وسمير إبراهيم الدسوقي وأكمل محمد سليم ومعتصم محمود معتصم، المشرفين الفنيين بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ومحمد منتصر عبد الغني، مدير الإدارة الهندسية.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 156 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهم الأول بوصفه مدير أعمال صيانة وترميم الصالة المغطاة، والثانية مهندسة الأعمال المدنية بالعملية والثالثة والرابعة مهندستا قوى كهروميكانيكية والخامس مشرف أعمال مدنية والسادس والسابع مشرفي أعمال ميكانيكية والثامن بصفته الوظيفية وبوصفه سلطة الاعتماد خالفوا القواعد المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وأهملوا في عملهم بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع أهملوا في الرقابة والإشراف والتوجيه على أعمال المقاول "شركة البناؤون" حال ترميم وإصلاح الصالة المغطاة بالشرقية، مما ترتب عليه تردي المقاول في ارتكاب المخالفات والملاحظات الثابتة بالتحقيق وتنفيذ العملية بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات وتعطيل الانتفاع بالصالة.

وأهمل الثامن في عمله مما ترتب عليه تردي جهاز الإشراف في المخالفات المشار إليها وصرف بعض مستحقات المقاول رغم وجود مخالفات في التنفيذ.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

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