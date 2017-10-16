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"الخارجية": مؤتمر دار الإفتاء إسهام جديد لمصر في مكافحة الفكر المتطرف

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مصراوي Masrawy

"الخارجية": مؤتمر دار الإفتاء إسهام جديد لمصر في مكافحة الفكر المتطرف

12:18 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

المستشار أحمد أبوزيد

القاهرة – (مصراوي):
أشاد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بمبادرة دار الإفتاء المصرية بتنظيم مؤتمر للأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري بالقاهرة، تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات".
وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر، وما سيتمخض عنه من توصيات، يعد إسهاما جديدا لمصر ومؤسساتها الدينية في مكافحة الفكر المتطرف، وتعزيزا لدورها في التحالف الدولي ضد داعش.
وأكد أبوزيد على أن وزارة الخارجية حريصة على تقديم الدعم اللازم للمؤتمر، الذي يعكس الدور الرائد للمؤسسات الدينية المصرية في مواجهة التطرف الديني والفكري ودحض الفتاوى المغلوطة التي تحرض على العنف، لاسيما على شبكات المعلومات الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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مصراوي Masrawy

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