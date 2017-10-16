مصر تطالب بغداد واربيل بالتهدئة وضبط النفس

القاهرة – (مصراوي):

طالبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر من وزارة الخارجية صباح الاثنين 16 أكتوبر الجاري، كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بضبط النفس وعدم الانجراف الي مواجهات من شأنها أن تزيد من تعقيد الموقف وتأجيج التوتر وحاله عدم الاستقرار في المنطقة.

وطالبت مصر جميع الاطراف بالتهدئة والحوار للوصول الي حلول توافقية، لنزع فتيل أزمه قد تأخذ ابعاداً إقليمية ودولية تزداد خطورتها وتداعياتها.

وجدد بيان وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة الحفاظ علي وحده العراق وسلامته الإقليمية، وتضامن الشعب العراقي بمختلف أطيافه كي ينجح في مواجهه التحديات المشتركة بثبات وقدرة وعزيمة جماعية.