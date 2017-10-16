غدا.. قطع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، قطع المياه عن مدينـة طوخ، نظرًا لأعمال غسيل شبكة المياه، والـخـزان العالي، غدًا الثلاثاء، مـن الساعة السابعة والنصف مـساء وحتى الساعة الواحدة صباحًا.

وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، كافة المواطنين وأصحاب المخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.