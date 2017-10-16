بالصور - وزير التنمية المحلية يتفقد مصنع تدوير القمامة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مصنع تدوير القمامة بمحافظة بورسعيد.

واستمع الشريف، لشرح من مسئولي المصنع عن أسلوب العمل فيه، وتبلغ تكلفة المصنع 65 مليون لاستيعاب 550 طنًا من القمامة في اليوم الواحد، وينتج من خلال ثلاثة خطوط إنتاج، وهي "خط للمخلفات الصلبة، وخط للسائلة، وخط لإنتاج الوقود البديل".

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير التنمية المحلية، في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، أعقبه حضور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وتفقد مدرسة القناة الإعدادية بنين، تخللها استماعه لشرح أحد الطلاب لدرس في مادة الجغرافيا، ثم جولة لعدد من المشروعات والمناطق السياحية، مثل قاعدة تمثال "ديليسبس" والميناء السياحي وخطة تطوير الشاطئ، وكنيستي سانت أوجيني، والأنبا بيشوي، قبل أن يتوجه إلى مدينة بورفؤاد لتفقد إدارة المرور ومحطتين للصرف الصحي ومجلس المدينة ومستشفى بورفؤاد العام، وتفقد منظومة النظافة الجديدة بمنطقة الطاقة الشمسية في حي الزهور والمركز الأوليمبي.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج وزير التنمية المحلية زيارة تفقد منطقة عزبة أبوعوف وزيارة مصنع تدوير القمامة والمدينة الرياضية والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية ومشروع حظائر القابوطي الجديد وطريق الكوبري العائم ومؤتمر مع عدد من القيادات التنفيذية يتخلله تكريم عدد من القيادات الممتميزة.