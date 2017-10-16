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منع "طالبة الحُضن" بحقوق طنطا من امتحان مادة وفصل 6 آخرين شهرًا

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مصراوي Masrawy

منع "طالبة الحُضن" بحقوق طنطا من امتحان مادة وفصل 6 آخرين شهرًا

12:06 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

جامعة طنطا

الغربية – (مصراوي):

أصدر مجلس التأديب بكلية الحقوق جامعة طنطا برئاسة الدكتورمحمد إبراهيم، قرارًا بحرمان الطالبة صاحبة واقعة الحضن داخل حرم الكلية من الامتحان فى مادة بالفصل الدراسي الأول،
كما شمل القرار فصل 6 آخرين من المشاركين فى الواقعة شهرًا، ومنعهم من حضور المحاضرات طوال فترة العقوبة، وإرسال نتيجة التحقيق إلى جامعة المنوفية لاتخاذ القرار بشأن الطالب الذى ارتكب الواقعة من الطالبة بالكلية.

وجرى إرسال نتيجة التحقيق وقرار المجلس للدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة.

كانت وزارة التعليم العالي، أعلنت أن جامعة طنطا أحالت طلاب كلية الحقوق المشاركين في حفل الخطوبة، الذي تضمن حضن طالبة وطالبة داخل الحرم الجامعي، إلى مجلس التأديب.

وكان طالب بكلية الحقوق بجامعة طنطا، جهّز حرم الجامعة بالورود والبالونات للإعلان عن خطبته، وأثناء مفاجأة خطيبته، تبادلا الأحضان بالحرم الجامعي على مرأى ومسمع من زملائهم، وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الواقعة.

وأوقفت الجامعة، أخصائي الأمن احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات معه فيما نسب إليه في الواقعة بالسماح للطلاب بإقامة الحفل، وذلك طبقًا لنص القرار رقم 2539 بتاريخ 3 أكتوبر 2017.

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مصراوي Masrawy

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