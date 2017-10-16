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"عشان تبنيها" تختار 52 منسقا بأسيوط

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مصراوي Masrawy

"عشان تبنيها" تختار 52 منسقا بأسيوط

12:02 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

أسيوط - أسامة صديق:

قال عز المنصوري، المنسق العام لحملة "عشان تبنيها" بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، إن أعضاء الحملة يعملون على قدم وساق ويواصلون يوميا الحصول على توقيعات المواطنين على استمارات الحملة بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأضاف "المنصوري" في بيان صحفي اليوم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الحملة بمنطقة سيتي غرب مدينة أسيوط وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة من مدن المحافظة، تكون مسؤولة عن جمع توقيعات المواطنين على الاستمارات.

وكشف منسق الحملة، أنه في اليوم الأول للحملة تم جمع 2000 توقيع، مشيرًا إلى أن الحملة تعمل على جمع التوقيعات بالقرى والمراكز والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والمقاهي والكافيهات والميادين الكبرى بمدن المحافظة.

وذكر أن الحملة تستهدف الحصول على توقيع 80% من مواطني المحافظة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم اختيار 52 منسقا مساعدا بمختلف مراكز أسيوط لضم أكبر عدد ممن لهم القدرة على جمع أكبر عدد من التوقيعات.

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