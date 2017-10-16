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رموز القوى الوطنية والسياسية تدين الهجوم الإرهابي على كرم القواديس

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مصراوي Masrawy

رموز القوى الوطنية والسياسية تدين الهجوم الإرهابي على كرم القواديس

12:05 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

رموز القوى الوطنية والسياسية تدين الهجوم الإرهابي على كرم القواديس

الهجوم الإرهابي على كرم القواديس

القاهرة - أ ش أ:

أدانت رموز القوى الوطنية والاحزاب السياسية، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف نقاط تأمين منطقة القواديس، وراح ضحيته أبطال بذلوا أرواحهم فداء للوطن، بعد أن قتلوا 24 إرهابيا، ودمروا سيارتين دفع رباعى استخدمها العناصر الإرهابية.

ونعت قيادات أحزاب "حماة الوطن، الحركة الوطنية، المحافظين، الجيل ،المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي" في بيانات لهم اليوم، ببالغ الحزن والأسى لأهالى أبناء البواسل شهداء نقاط تأمين منطقة القواديس الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، مؤكدين أن الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة الشعب المصري.

وقالت الأحزاب: إن الحادث الإرهابي لن يثني الشعب عن مواصلة الحرب على الإرهاب الغاشم، ولن يقلل من عزيمة أبطال القوات المسلحة والشرطة عن تطهير الوطن من الخونة والمجرمين الذين يريدون إسقاط الوطن وإيقاف عجلة التنمية.

وأضاف البيان: "الإرهاب لن يضعف من عزيمة حماة مصر وأبنائها المخلصيين الذين عقدوا العزم على القضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأرض مصر وترويع مواطنيها" .

وأثنت القوى الوطنية على يقظة جنودنا ونجاحهم في التصي للمحاولة الإرهابية لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس .

هذا المحتوى من

Asha

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