المؤشرات الأولية تؤكد فوز 48% من أعضاء برلمان الكويت السابق

أظهرت نتائج شبه نهائية غير رسمية فوز 48% من أعضاء مجلس الأمة السابق فى الكويت بينهم سيدتان فى الانتخابات الجديدة بعد فرز نحو 95% من الأصوات، فيما تجاوزت نسبة المشاركة 52% بحسب مؤشرات أولية.

وانتهى فرز الأصوات فى الدوائر الأولى والثانية فيما يتواصل الفرز فى الدوائر الثلاث المتبقية فى انتخابات مجلس الأمة الكويتية، وفق ما أعلن تليفزيون الكويت الرسمى وبحسب نتائج شبه نهائية غير رسمية فازت سيدتان من المجلس السابق هما كل من: معصومة المبارك الدائرة الأولى وصفاء الهاشم الدائرة الثالثة.

وأغلقت مراكز الاقتراع بانتخابات مجلس الأمة الكويتية أبوابها أمام الناخبين والناخبات عند الساعة الثامنة مساء أمس السبت وبدأت عملية فرز الأصوات.

وكانت المراكز الانتخابية الموزعة على 100 مركز قد بدأت استقبال الناخبين فى تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم للتصويت على اختيار 50 عضواً لمجلس الأمة بواقع عشرة أعضاء لكل دائرة انتخابية.

ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين، وعددهم 439 ألفاً و715 ناخباً وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين 311 مرشحاً، بينهم 8 نساء، يتنافسون فى الدوائر الانتخابية الخمس للفوز بعضوية مجلس الأمة بواقع 10 نواب لكل دائرة.

وتعد هذه الانتخابات هى السادسة فى الكويت منذ عام 2006، والثانية خلال أقل من عام، والأولى التى تصادف شهر رمضان المبارك وجرت انتخابات اليوم وسط مقاطعة من العديد من قوى المعارضة؛ احتجاجا على إجراءها على أساس قانون الصوت الواحد والذى قضى بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد.