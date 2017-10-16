"ري الوجه البحري" ينفي وجود أضرار بانهيار جانبي جسر "المنصورية"

كتب- أحمد مسعد:

نفى المهندس محمد سلام، رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري، وجود أي تلفيات أو أضرار بموقع جسر ترعة المنصورية، مؤكدًا السيطرة على الموقف نتيجة لجهود المهندسين والعاملين.

وأضاف سلام، أن قطاع الموارد المائية في الوجه البحري بوزارة الري، يعمل على معالجة حدوث قطع مفاجئ بالجسر المشترك الواقع بين ترعة المنصورية وجانبية عبد النبي عند الكيلو 17،500 على الترعة بعرض ستة أمتار تقريبا، بدائرة الإدارة العامة لري شرق الدقهلية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، تشكيل فريق عمل لتحريك كامل معدات الصيانة الوقائية وجميع الفنيين والعاملين بالإدارة وتنفيذ التدابير الوقائية العاجلة، والسيطرة على الموقف بالكامل من خلال عمل شاق استمر من الساعة الواحدة صباح الاثنين، وما زال مستمرًا لحين إنهاء كافة الأعمال المطلوبة لتأمين جسر الترعة والاطمئنان على سلامته.