"الزراعة" تحتفل بيوم الأغذية العالمي بمشاركة مسئولي "الفاو"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروعات الزراعية القومية العملاقة من شأنها فتح الباب لاستثمارات كبرى، مما يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب وتقليص الفجوة الغذائية وتحقيق تنمية شاملة.

وأضاف "البنا" أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة بالمجالات كافة، خاصة الزراعة، مما يصب في مصلحة مصر والمصريين وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بمناسبة يوم الأغذية العالمي، والذي أقيم هذا العام تحت شعار "فلنغير واقع الهجرة: نستثمر في الأمن الغذائي والتنمية الريفية".

وأكد البنا، أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة علي تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه خاصة في كافة المجالات والأنشطة المرتبطة بالزراعة والانتاج الحيواني، في ظل المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروع مائة الف صوبة زراعية.

وأشار البنا، إلى أنه تم مؤخرا إقرار تسهيلات كبيرة للراغبين في الاستثمارالحيواني والداجني ومنح التراخيص اللازمة لتلك المشروعات، وصدر القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2017 بمعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السميكة معاملة النشاط الزراعي.

وأكد الوزير حرص الوزارة على الاهتمام بالاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الريفية ضمن الاستراتيجيات والسياسات الزراعية لمحاربة الجوع وسوء التغذية، واعتبار تحسين أحوال الريف ورفع مستوي معيشة سكانه هدفا محوريا.

وأوضح وزيرالزراعة، أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا من السياسات والبرامج التي تساهم في تحقيق تلك الاستراتيجيات ومنها: التوسع في الأنشطة التسويقية والتصنيعية للمدخلات والمنتجات الزراعية في المناطق الريفية، وتخطيط مناطق التوسع الزراعي الجديدة علي أساس إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة.​