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"محلية النواب" تناقش ٤ مشروعات قوانين في ٦ اجتماعات الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

"محلية النواب" تناقش ٤ مشروعات قوانين في ٦ اجتماعات الأسبوع المقبل

11:57 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها بدور الانعقاد الجديد، الأسبوع المقبل، برئاسة أحمد السجيني رئيس اللجنة، وتعقد 6 اجتماعات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس؛ لمناقشة بعض مشروعات القوانين.

وتعقد اللجنة اجتماعها الأول الاثنين المقبل؛ لمناقشة خطة عملها، فيما تجتمع يوم الثلاثاء لاستمرار مناقشة مشروع قانون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.

وتناقش اللجنة في الاجتماعين الثالث والرابع يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، ومشروع قانون مقدم من بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

كما تواصل اللجنة مناقشة مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في الاجتماعين الخامس والسادس يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

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مصراوي Masrawy

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