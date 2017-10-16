اسم شهرته وسبب ضربه من «كرم جابر».. 8 تصريحات مثيرة لـ«علي ربيع»
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لا يعرف كثيرون أن الفنان "علي ربيع" تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة، وبدايته في التمثيل كانت منذ المرحلة الأولى بالجامعة، حيث التحق بفريق التمثيل، ولكن بدأت شهرته الحقيقية بعد مشاركته في "مسرح مصر".
وأثناء حلوله أمس الأحد ضيفًا ببرنامج "عيش الليلة"، الذي يقدمه أشرف عبد الباقي على شاشة dmc، وإليكم أبرز التصريحات التي أطلقها ربيع خلال البرنامج.
1- بطل مصارعة روماني
صرح الفنان علي ربيع بأنه كان يتمنى في بدايته أن يصبح مصارعًا، وقال: "في بدايتي كنت أرغب في أن أكون بطل مصارعة رومانية، ومثلي الأعلى هو كرم جابر".
2-كرم جابر
تحدث "علي ربيع" عن موقف كوميدي حدث مع بطل المصارعة كرم جابر، قائلًا: "أثناء تصوير مشهد المصارعة مع كرم جابر في مسلسل (صد رد)، لعبنا مباراة حقيقية بالفعل حيث وجدته زاد حماسا أثناء الصراع حتى أصابني في ظهري، ولفت نظره إلى إننا في مشهد تمثيل، وليس في أوليمبياد حقيقية حتى يهدأ قليلا".
3- لاعبو الترسانة
قال الفنان علي ربيع إنه مارس المصارعة الرومانية في عمر 16 سنة، في نادي الترسانة، وكان نحيفاً جدا، وكان اللاعبون يتدربون عليه، حتى كسر ذراعه.
4-اكتشاف موهبة التمثيل
أوضح "علي ربيع" أن صديق له هو من اكتشف موهبته بالتمثيل، قائلًا: "صديق لي كان يشارك في كورال الفرقة، وطالبني بالالتحاق بفريق التمثيل بالجامعة، وبالفعل حضرت وعند دخولي للمسرح لأول مرة شعرت أن هذا سيكون مكاني".
5- اسم الشهرة "كريم"
"اسم الشهرة في منطقتي هو كريم"، هكذا كشف علي ربيع عن اسم شهرته، وعن السر في ذلك، قال: "والدتي كانت عايزة تسميني كريم، أما والدي هو من اختار لي اسم "علي" وهو ما كتب في شهادة ميلادي".
6- مسرح مصر
أكد الفنان علي ربيع أن العلاقة الطيبة والتعاون بين أبطال فريق "مسرح مصر" هو سر الروح الجميلة التي تخرج للمشاهد في شكل عمل فني ناجح، وتابع: "فضلا عن الصداقة التي تجمعنا منذ بدايتنا على مسرح الجامعة والتي تساعدنا على الارتجال بشكل منسق".
7- أول عمل مسرحي
كشف علي ربيع عن أول عمل مسرحي شارك به، وكان في مسرح الجامعة بعنوان "أوديب أنت اللي قتلت الوحش"، وأوضح أنه كان يقول جملة واحدة بالمسرحية هي "ذراع طائر".
8- المهرجانات
صرح علي ربيع بأنه يحب الغناء لجميع المطربين، وقال: "حتى أغنيات المهرجانات بحبها جدا، بس على حسب الحالة اللي أنا فيها"، وقدم الفنان خلال لقائه بالبرنامج، أغنية كوميدية على طريقة الفنان محمد منير، والتي نالت إعجاب الفنان أشرف عبد الباقي.