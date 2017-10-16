بالأسماء.. 29 مرشحا يتنافسون في انتخابات مجلس إدرة نادي أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح، لانتخابات مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة المستشار أحمد مرتضى جبريل، أبوابها، عقب تقدم 29 عضوًا لخوض انتخابات مجلس الإدارة، التي ستجرى يوم 24 نوفمبر المقبل.

"مصراوي" ينشر أسماء المرشحين عقب غلق باب الترشح وهم:

"على مقعد رئيس النادي، اللواء أحمد سليمان داود، والمستشار الشافعي صالح، وياسر حمدي منيب، وعلى مقعد نائب رئيس النادي محمد حمدان، ومجدي سبالك، وأحمد راشد، وأحمد فكري بصيلي بوشناق، وأحمد سالم بغدادي.

ويتنافس على مقعد أمين الصندوق، محمد سيد حامد، ومحمد سعد الزيات، وأحمد طه صالح، وفي مقاعد العضوية فوق السن مصطفى أمين، وتامر بونتو، وإيهاب منصور، وصلاح جمعة، ومحمد محمود، وأحمد ناصر صبور، و بشري فهمي خليل، ومحمود حنفي، والحسين صابر حمد، وعمرو عبدالعظيم، ومحمود محمد، وأبوالحسن الشاذلي.

وعلى مقعد الشباب تحت سن محمد حمدي عباس، ومهاب حسن عبدالكريم، ومحمد صلاح مندور، ومحمد فوزي فضل، وخالد جمال عبدالناصر حسن بدر، وشهاب الدين أحمد سالم.