بالصور.. "الداخلية" تنظم قافلة طبية مجانية في قنا
بالصور.. "الداخلية" تنظم قافلة طبية مجانية في قنا
11:49 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017
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قنا - عبدالرحمن القرشي:
نظم قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية صباح اليوم الإثنين، قافلة طبية مكبرة بمناسبة ذكري انتصار السادس من أكتوبر، بمشاركة نخبة من أطباء مستشفيات الشرطة من التخصصات الطبية المختلفة لأهالي محافظة قنا الفقراء بمركز شباب سيدي عبدالرحيم بشرق السكة بمدينة قنا.
وأكد اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، أن القافلة شملت طاقما طبيا من مختلف التخصصات الطبية في إطار اهتمام الوزارة بتخفيف العبء عن كاهل البسطاء؛ مشيرا إلى أن الكشف والعلاج داخل القافلة مجانا ببطاقة الرقم القومي.
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