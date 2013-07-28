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إخوان كفر الشيخ: 16 مصابا فى أحداث النصب التذكارى بالمحافظة

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إخوان كفر الشيخ: 16 مصابا فى أحداث النصب التذكارى بالمحافظة إخوان كفر الشيخ: 16 مصابا فى أحداث النصب التذكارى بالمحافظة

أعلن الدكتور صلاح الفقى مسئول المكتب الإدارى للإخوان بكفر الشيخ أن 16 من أبناء المحافظة قد أصيبوا فى أحداث النصب التذكارية بمدينة نصر مساء أمس وصباح اليوم.

وأضاف الفقى أن المصابين بطلق نارى حى، هم محمد مختار اللقانى عضو مجلس الشورى المنحل مصاب بطلق نارى بالصدر وتجرى له حاليا عملية جراحية وحالته خطيرة ورجب موسى راضى بكسر العمود الفقرى نتيجة طلق نارى وأحمد محمد عمار بطلق نارى فى الفخذ والذراع وعلى محمود البدرى بطلق نارى بالبطن ومحمد على الصفتى طلق نارى بالبطن.

وأشار أن المصابين بخرطوش منهم باسم السيد عتمان مصاب بالوجه والعنق وفريج خليل العوا بالقدم ومحمد فرحات زكى مصاب بالذراع، وهشام عبد المنعم مصاب بالوجه، ورءوف عبد الستار سليمان خرطوش بالرأس وعبد الرحمن محمد جعفر ومحمد عبد الحميد الجزار وعلاء مدحت هيكل خرطوش بالقدم ومنتصر ضيف الله ،خرطوش بالبطن والقدم وأحمد محمد بسيونى بالصدر والبطن وعبد الحميد الشباسى بخرطوش بالصدر بخلاف مفقود آخر وهو عمرو إبراهيم متولى.

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مصر 365