مقتل 6 أشخاص إثر انهيار مبنى في الهند

نيودلهي - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا ويخشى أن أخرين حوصروا، وذلك عقب انهيار مبنى في مدينة بنجالور بالهند، بعد هطول أمطار غزيرة.

وقال مفتش الشرطة براكاش بارامافار هاتفيا من موقع الحادث إن هناك سيدتين ضمن الستة الذين لقوا حتفهم عقب انهيار مبنى مؤلف من طابقين في منطقة اجيبورا بالمدينة.

وقالت إحدى مسؤولي الشرطة المحلية إن ثلاث أسر كانت تعيش في المبنى، مضيفة أنه تم إحصاء جميع السكان".

وأضافت " يخشى أن هناك أخرين تحت الأنقاض. تقوم قوات الشرطة وفرق الإغاثة من الكوارث بأعمال إغاثة وإنقاذ".

وأشارت إلى أن المبنى انهار عقب هطول أمطار غزيرة على مدينة بنجالور، ولكن شهود عيان قالوا إن الحادث وقع إثر انفجار أسطوانة غاز في المبنى.

وأوضحت " بعض شهود العيان قالوا إنهم سمعوا انفجارا لأسطوانة غاز قبل الانهيار، نحن نحقق في هذه الفرضية".

ويشار إلى أن انهيار المباني والجدران شائع الحدوث في الهند خلال موسم الأمطار الموسمية. وقد قتل ما لايقل عن 34 شخصا إثر انهيار مبنى في مومباي عقب هطول أمطار غزيرة الشهر الماضي.