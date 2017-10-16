خلية الإعلام الحربي العراقي: السيطرة على مطار كركوك

بغداد - (د ب أ):

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، فرض السيطرة على مطار كركوك "قاعدة الحرية"، حسبما أفادت خلية الاعلام الحرب.

وقالت القيادة، في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" الاخباري اليوم، إن "قطعاتنا تمكنت من السيطرة على 13 هدفا في كركوك"، مبينا أن "هذه الاهداف هي معمل غاز الشمال، ومحطة كهرباء ملا عبدالله، وجسر مريم بيگ، وجسر خالد".

وأضافت القيادة انه "تمت السيطرة ايضا على قرية سرجلان، ومركز شرطة سرجلان، والمستودعات الحديثة، وفلكة الحويجة، ومقر آمرية افواج الحويجة، وقرية چحيش، وتقاطع الرشاد، وقرية طوبزاوه، وقرية قرش تبه".