العبادي: نطمئن أهلنا في كردستان وكركوك بأننا حريصون على سلامتهم

القاهرة - (مصراوي):

طمأن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، أهالي كركوك، داعيًا إياهم إلى التعاون مع القوات المسلحة العراقية، على خلفية ما تشهده المدينة من عملية إعادة انتشار للقوات الاتحادية.

ونقل بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، عن العبادي قوله: "واجبي هو العمل وفق الدستور لخدمة المواطنين وحماية وحدة البلاد التي تعرضت لخطر التقسيم نتيجة الإصرار على إجراء الاستفتاء الذي نظم من قبل المتحكمين في إقليم كردستان ومن طرف واحد، وفي وقت نخوض فيه حربا وجودية ضد الإرهاب المتمثل بعصابة داعش الإرهابية".

وأكد العبادي، أن "بغداد حاولت ثني الإخوة المتصدين في الإقليم عن إجرائه وعدم خرق الدستور والتركيز على محاربة داعش، ولم يستمعوا لمناشداتنا ثم طالبناهم بإلغاء نتائجه ودون جدوى أيضا، وبينا لهم حجم الخطر الذي سيتعرض له العراق وشعبه"، مبينا أنهم "فضلوا مصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة العراق بعربه وكرده وباقي أطيافه وتجاوزوا على الدستور وخرجوا عن الإجماع الوطني والشراكة الوطنية إضافة إلى استخفافهم بالرفض الدولي الشامل للاستفتاء ولتقسيم العراق وإقامة دولة على أساس قومي وعنصري"، حسب البيان.