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قوات الاحتلال تحاصر بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة وتعتقل 3 فلسطينيين

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مصراوي Masrawy

قوات الاحتلال تحاصر بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة وتعتقل 3 فلسطينيين

11:40 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

قوات الاحتلال تحاصر بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة وتعتقل 3 فلسطينيين

قوات الاحتلال الإسرائيلي

القدس- (أ ش أ):
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها العسكري لبلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بوضع دوريات شرطية وعسكرية على مداخلها الرئيسية، وتفتيش المواطنين الفلسطينيين خلال خروجهم منها، كما أخطرت بهدم 5 منازل في جبل البابا واعتقلت ثلاثة شبان.
وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة" إن الحملة العسكرية لقوات الاحتلال استهدفت منع تنظيم حفل استقبال للأسيرين المحررين من أبناء البلدة نمر ناصر محمود، وعطا محمد درباس، لافتا إلى أن قوات الاحتلال أزالت صور المحررين، والأعلام الفلسطينية التي تزينت بها شوارع البلدة، في الوقت الذي اقتحمت قاعة على مدخل البلدة واعتدت على المواطن يوسف محيسن وابنته بالضرب المبرح استدعى نقلهما لتلقي العلاج.
وأشار أبو ريالة إلى أن الاحتلال يلاحق سكان هذه المنطقة في مسعى لطرد وترحيل جميع السكان منها لتنفيذ المشروع الاستيطاني الأكبر في القدس والمعروف باسم (a1)، والذي يفصل مدينة القدس نهائيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.
وسلمت سلطات الاحتلال، ليلة أمس، إخطارات هدمٍ جديدة لخمسة منازل تعود لمواطنين بمنطقة جبل البابا قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.
يأتي اقتحام العيسوية بعد اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال للبلدة كان آخرها مساء أمس، الأمر الذي استفز أهالي البلدة، وانخرط شبانها بمواجهات عنيفة ضد هذه القوات، امتدت إلى معظم أحياء البلدة واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.
واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب إسحاق أحمد جبر من منزله ببلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس، الشاب محمود أبو جمعة من حي جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة، بزعم القائه زجاجات حارقة على دوريات عسكرية.
يذكر أن مصادر إعلامية إسرائيلية ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس شابا من منطقة باب الساهرة (أحد أبواب القدس القديمة) بزعم القائه زجاجة حارقة على مركزٍ تابعٍ لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين قُبالة باب الساهرة.

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