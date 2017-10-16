أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحمد الله يبحث مع غرينبلات آخر التطورات السياسية وملف المصالحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحمد الله يبحث مع غرينبلات آخر التطورات السياسية وملف المصالحة

11:34 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

الحمد الله يبحث مع غرينبلات آخر التطورات السياسية وملف المصالحة

رئيس الوزراء رامي الحمد الله

القاهرة- (مصراوي):

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، بحضور القنصل الامريكي العام في القدس دونالد بلوم، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين مونيكا أولسن، والوفد المرافق، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتطورات ملف المصالحة الوطنية.

ورحب رئيس الوزراء بالمبعوث الأمريكي غرينبلات، مؤكدا أهمية جهود الرئيس الأمريكي في إحياء عملية السلام ما بين فلسطين واسرائيل، والعمل على ايجاد حل سلام عادل وشامل ما بين الطرفين.

وجدد الحمد الله تأكيده على أن العائق الأساسي أمام عملية السلام هو الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني، منوها إلى أن إصرار إسرائيل على الاستيطان يدمر حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا، مطالبا في هذا السياق الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان.

كما طالب رئيس الوزراء الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من العمل في المناطق المسماة "ج" والاستثمار فيها، وضمان حرية الوصول إليها، والاستفادة من مقدراتها، مشيرا إلى أن وجود أي مسار اقتصادي يجب أن يكون بالتوازي مع مسار سياسي، لتوفير الأمن والاستقرار، والازدهار للاقتصاد الفلسطيني.

وثمن الحمد الله دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعملها في فلسطين، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والمياه خاصة لقطاع غزة، بالإضافة إلى دعم تنفيذ أجندة السياسات الوطنية للأعوام القادمة، وخطط لتلبية احتياجات المواطنين في كافة أماكن تواجدهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ناشر مجلة إباحية يسعى للإطاحة بترامب

    أخبار

  • أسوشيتيد برس: ترامب يُثير الفوضى

    أخبار

  • فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على استراتيجية ترامب حول إيران

    أخبار

  • أبرز ملامح استراتيجية ترامب الجديدة حول إيران

    أخبار

إعلان

6259803272.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة