ننشر مواعيد قرعة أراضي الإسكان "المميز والاجتماعي والأكثر تميزًا"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد إجراء قرعة أراضي الـ24 ألف قطعة، التي تشمل أراضي للإسكان الاجتماعي والمميز والأكثر تميزًا.

تبدأ قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزا في 22 أكتوبر، وتنتهي 28 من الشهر ذاته، بمدن القاهرة الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، 6 أكتوبر، 15 مايو، السادات، العبور، دمياط الجديدة، بني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة.

بينما تُجرى قرعة أراضي الإسكان المتميز من 5 حتى 11 نوفمبر بمدن 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر السادات، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، وطيبة الجديدة.

أما قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي، فمن 9 حتى 25 نوفمبر، بمدن برج العرب، السادات، العبور، العاشر من رمضان، بدر، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، الفيوم الجديدة، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، وطيبة الجديدة.