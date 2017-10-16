مميش يعلن نجاح تركيب الجزء الغربي من الكوبري العائم بالإسماعيلية

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس، اليوم الاثنين، عن نجاح عملية تركيب الجزء الغربي للكوبري العائم بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية والذي يصل بين مدينة الإسماعيلية والجزيرة التي تتوسط قناة السويس الأصلية والقناة الجديدة ضمن مخطط الهيئة لبناء خمسة كباري عائمة على القناة بغرار كوبري النصر العائم بمحافظة بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف عن كاهل المواطنين في الانتقال بين شرق القناة وغربها والعمل بالتوازي مع الأنفاق الجاري تنفيذها أسفل قناة السويس في الربط بين سيناء وباقي محافظات مصر لدعم المشروعات التنموية بها، منوهًا أن افتتاحه رسميًا خلال شهر ديسمبر القادم مع الاحتفال بعيد النصر.

وأشاد "مميش" بجهود 1000عامل ومهندس من العاملين بهيئة قناة السويس وشركاتها في تنفيذ الكوبري في وقت قياسي بمنظومة عمل متكاملة - حيث تم إسناد أعمال البناء إلى كل من إدارة الشركات وإدارة الترسانات، فيما تم تكليف الإدارة الهندسية بالهيئة وشركة قناة السويس للاستثمار لتنفيذ الأعمال المعدنية لمراسي الكوبري .

وشدد رئيس الهيئة على أن العمل يجري على قدم وساق من أجل استكمال أعمال بناء الكوبري الشرقي الذي يمر أعلى قناة السويس الجديدة، ليعمل جنبًا إلى جنب مع معديات الهيئة، وذلك لتحقيق الربط الذي يتم تشيده في سيناء، مشيرًا إلى أن سيناء في قلب مصر ومستقبل المشروعات التنموية بها .

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وأوضح أن الكوبري العائم تم تصميمه في ترسانة بورسعيد البحرية والتي أسند إليها أيضًا عملية تجميع البنتونات الثلاث المكونة لجسم الكوبري وتركيبها وتشغيل المعديات، فيما تمت أعمال البناء التي استغرقت خمسة أشهر في ثلاثة شركات تابعة للهيئة وهي (شركة الإنشاءات البحرية والتمساح لبناء السفن والشركة البورسعيدية).

ويصل الطول الكلي للكوبري 255,75 مترا وعرضة 15 مترا وارتفاعه 2,25 مترا، فيما تبلغ حمولته 85 طن ويسمح الكوبري بعبور سيارات الركاب والنقل المتوسط في الاتجاهين، بينما تعبر سيارات النقل الثقيل في اتجاه واحد - كما يُسمح بعبور كافة أنواع السفن من خلال فتحة ملاحية عرضها 235 متر.

ووفقًا للمواصفات الفنية للكوبري، يتم التحكم في عملية فتح وغلق الكوبري آليًا من خلال غرفة تحكم مُزودة بكاميرات مراقبة وعدد 2 ماكينة و2 رفاص، كما تعمل أبواب الكوبري عند المدخلين بأجهزة هيدروليكية تكمن في رفع وخفض الأبواب، وقد خضع الكوبري لهيئة الإشراف الدولية الفرنسية بيروفيريتاس bureau veritas للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية والاشتراطات الدولية.